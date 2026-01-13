CransTajani | Ricerca verità è dovere

Il ministro Tajani ha sottolineato l'importanza di fare piena luce sulla tragedia di Crans-Montana. Ha dichiarato che si continuerà a chiedere e a esigere che ogni responsabilità venga accertata, anche in caso di negligenza, evidenziando come la ricerca della verità rappresenti un dovere fondamentale. La chiarezza sulle cause dell’accaduto resta prioritaria per garantire giustizia e trasparenza.

13.15 Sulla tragedia a Crans-Montana, "abbiamo chiesto e continueremo ad esigere che ogni responsabilità venga accertata e che sia fatta piena chiarezza sull' accaduto, anche sulla negligenza". Così il ministro degli Esteri, Tajani, in Senato, dove La Russa ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime. "Risoluzione bipartisan:piena assistenza giudiziaria alle famiglie,giusto che l'Italia si costituisca parte civile", ha aggiunto."Immediata la nostra risposta,a una tragedia incommensurabile.Sul posto ho versato lacrime in silenzio".

