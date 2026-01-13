Crans no domiciliari a Jessica Moretti

Jessica Maric Moretti ha lasciato gli arresti domiciliari il 19 ottobre, in seguito alla sostituzione della misura cautelare in vigore dal 9 gennaio. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo importante nel procedimento giudiziario a suo carico. L'assenza di restrizioni domiciliari permette ora a Moretti di muoversi liberamente, in attesa degli sviluppi successivi del caso.

19.10 Jessica Maric Moretti lascia gli arresti domiciliari dopo la sostituzione della custodia cautelare in cui si trovava dal 9 gennaio. Proprietaria con il marito Jacques del Constellation, a Crans-Montana, il Tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che la donna dovrà depositare documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare la Svizzera, l'imprenditrice dovrà versare una cauzione, ancora da definire. La decisione è stata presa,viene precisato dal Tribunale, su proposta della Procura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

