Il commento di Tajani in Parlamento riflette un momento di forte emozione legato alla visita a Le Constellation a Crans-Montana, un’esperienza che lo ha profondamente colpito. La sua testimonianza esprime il dolore intenso e la commozione provata nel ricordare un evento che ha toccato profondamente la sua sensibilità, evidenziando l’impatto emotivo di questo luogo e della sua storia.

“Poche volte, in tutta la mia vita e nella mia lunga attività pubblica, ho percepito e condiviso un dolore così straziante, un’angoscia così profonda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’informativa in Senato sulla strage di Crans-Montana. Il leader di Forza Italia è parso visibilmente commosso, specialmente quando ha parlato del momento in cui è entrato a Le Constellation: “Ho pianto in silenzio, è stato un colpo al cuore. C’erano scarpe, giacche ed effetti personali dappertutto”. Tajani ha parlato dopo che Palazzo Madama ha osservato un minuto di silenzio per le vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, Tajani commosso in Senato: “Ho pianto in silenzio, entrare a Le Constellation è stato un colpo al cuore”

Leggi anche: Tajani commosso per le vittime di Crans-Montana: soffro come padre. “Vanno individuate le responsabilità”

Leggi anche: Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Crans-Montana, identificate le sei giovani vittime italiane; Crans-Montana: aperte le camere ardenti delle vittime. Spunta un precedente; Da Crans Montana a Trentini. I 12 giorni di fuoco di Tajani.

Tajani sulla tragedia di Crans-Montana: «Poche volte in tutta la mia vita ho percepito un dolore così straziante» - Per questo, mi sono immediatamente recato sul posto la mattina del 2 gennaio per essere vicino alle famiglie e porta ... msn.com