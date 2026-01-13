Crans-Montana Tajani commosso in Senato | Ho pianto in silenzio entrare a Le Constellation è stato un colpo al cuore
Il commento di Tajani in Parlamento riflette un momento di forte emozione legato alla visita a Le Constellation a Crans-Montana, un’esperienza che lo ha profondamente colpito. La sua testimonianza esprime il dolore intenso e la commozione provata nel ricordare un evento che ha toccato profondamente la sua sensibilità, evidenziando l’impatto emotivo di questo luogo e della sua storia.
“Poche volte, in tutta la mia vita e nella mia lunga attività pubblica, ho percepito e condiviso un dolore così straziante, un’angoscia così profonda”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso dell’informativa in Senato sulla strage di Crans-Montana. Il leader di Forza Italia è parso visibilmente commosso, specialmente quando ha parlato del momento in cui è entrato a Le Constellation: “Ho pianto in silenzio, è stato un colpo al cuore. C’erano scarpe, giacche ed effetti personali dappertutto”. Tajani ha parlato dopo che Palazzo Madama ha osservato un minuto di silenzio per le vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
