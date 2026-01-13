Crans-Montana svelata l’identità della ragazza con il casco

A Crans-Montana è stata identificata la ragazza con il casco, diventata simbolo della recente tragedia. La conferma dell’identità offre chiarezza su un episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Questa scoperta rappresenta un passo importante per comprendere meglio i fatti e proseguire con le indagini in modo più mirato.

– Il volto diventato simbolo della tragedia di Crans-Montana è stato definitivamente identificato. La giovane conosciuta in tutto il mondo come la “donna col casco” era Cyane Panine, una ragazza di 24 anni ritratta nei video diffusi dopo l’incendio del locale “Le Constellation”, mentre sorrideva pochi istanti prima del rogo che ha causato decine di vittime. Dopo giorni di incertezza e verifiche, le autorità elvetiche e i legali della proprietà del locale hanno confermato ufficialmente il decesso di Cyane, fugando ogni dubbio sull’identità della giovane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans-Montana, svelata l’identità della ragazza con il casco

