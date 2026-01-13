Crans-Montana svelata l’identità della ragazza con il casco | Di famiglia per i Moretti

A Crans-Montana, è stata identificata la ragazza con il casco, diventata simbolo del recente incendio nella località svizzera. La sua identità è stata chiarita e si tratta di una persona appartenente alla famiglia dei Moretti. Questa scoperta contribuisce a chiarire gli eventi e a fare luce sulla vicenda, offrendo un quadro più completo di quanto accaduto.

Il volto diventato simbolo del rogo nella località svizzera di Crans-Montana ha ora un'identità precisa. È stata infatti riconosciuta la giovane barista ritratta nei filmati diffusi nelle ore successive all'incendio nel locale notturno "Le Constellation", ripresa mentre sorrideva e animava la festa di Capodanno pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero il soffitto e il locale venisse trasformato in una trappola mortale. Secondo quanto reso noto dalle autorità elvetiche e dai legali dei proprietari del bar, la ragazza era una 24enne originaria del sud della Francia, impiegata come addetta ai tavoli per la stagione invernale nella rinomata stazione turistica del Canton Vallese.

