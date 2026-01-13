Crans-Montana preoccupano due ricoverati a Niguarda Bertolaso | Decisive le prossime 48 ore

Due persone ricoverate al Niguarda a seguito dell’incidente di Crans-Montana sono in condizioni preoccupanti. Bertolaso ha sottolineato l’importanza delle prossime 48 ore per valutare l’evoluzione dello stato di salute dei pazienti. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità monitorano attentamente l’andamento e le eventuali misure da adottare.

Milano, 13 gennaio 2026 – Ansia, in particolare, per le condizioni di due delle persone ricoverate al Niguarda dopo la tragedia di Crans Montana. A comunicare il “bollettino medico” è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, sentito dai giornalisti a margine della seduta del consiglio regionale durante la quale, fra l’altro, è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria delle 40 vittime (sei italiane) del rogo di Capodanno del Le Constellation. I timori. Tra i 12 feriti dell'incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda, ha detto l’esponente della giunta Fontana, " due ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi, stiamo facendo tutto il possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

