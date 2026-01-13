Crans Montana perché anche Jessica Moretti rischia di finire in carcere

Jessica Moretti vive sotto controllo presso lo chalet di famiglia a Lens, con un braccialetto elettronico. La misura, concessa dalla Procura di Sion, le consente di occuparsi dei figli ma potrebbe non essere definitiva. La sua situazione a Crans Montana evidenzia le tensioni tra esigenze di tutela e rischi legali, lasciando aperta la possibilità di un’ulteriore evoluzione nel suo caso.

Fino a oggi Jessica Moretti ha vissuto una libertà solo apparente. La donna è rimasta nello chalet di famiglia a Lens con il braccialetto elettronico, una misura meno afflittiva concessa dalla Procura di Sion per permetterle di accudire i figli piccoli. Una scelta che, nelle intenzioni degli inquirenti, doveva essere temporanea e legata a una posizione giudiziaria ancora in fase di definizione. Ma con il passare dei giorni, e soprattutto con l’emergere di nuovi elementi, il quadro attorno a lei si è fatto sempre più cupo. All’inizio, Jessica era stata presentata come la moglie del proprietario del locale, una figura marginale rispetto alla gestione del Le Constellation. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Il mancato allarme, la fuga, le ustioni assenti: perché Jessica Moretti ora rischia il carcere per Crans-Montana

Leggi anche: Crans Montana, perché Jessica Moretti non è finita in carcere

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana perché i Moretti sono ancora liberi | un sospetto terrificante; Crans-Montana perché i gestori sono a piede libero | In Italia sarebbero stati arrestati L' ipotesi del doppio procedimento; Perché Jacques Moretti va in carcere e la moglie Jessica no La svolta nell’inchiesta di Crans-Montana; Strage di Crans-Montana perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera Oggi i funerali di Emanuele Galeppini.

Crans-Montana, durante il dramma Jessica Moretti si allontana: in un video la fuga mentre tutti urlano - In quei pochi video girati all’interno del Constellation dai ragazzi presenti nel locale di Crans- ilmessaggero.it