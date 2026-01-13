Oggi si svolgerà l'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne italiano tra le vittime della tragica sparatoria di Capodanno a Crans-Montana. L'esame, affidato al professor Fabio De Giorgio, mira a chiarire le cause della morte e fare luce sulla dinamica dell'incidente. La procedura si inserisce nelle indagini in corso sull'evento che ha colpito profondamente la comunità.

Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo del 16enne Riccardo Minghetti, una delle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. La procura ha affidato l'incarico al professor Fabio De Giorgio, professore associato di medicina legale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Ad assisterlo, ci saranno Sara Odoardi, collaboratrice presso il laboratorio di Tossicologia Forense dello stesso ateneo, e Antonio Oliva, medico chirurgo specializzato in medicina legale e docente presso il Policlinico Gemelli della capitale. Nato e cresciuto a Roma, Riccardo frequentava spesso la Svizzera poiché la sua famiglia ha una casa proprio a Crans-Montana, e passava il tempo lì tra lezioni di sci, passeggiate nei boschi ed escursioni in montagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans Montana, oggi l'autopsia di Riccardo Minghetti affidata al prof Fabio De Giorgio

