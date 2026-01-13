crans montana niente misura cautelare per jessica moretti la decisione del tribunale di sion

Il Tribunale di Sion ha deciso di non applicare misure cautelari a Jessica Moretti, comproprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolta nell’indagine sull’incendio di Capodanno. La decisione riguarda la sua posizione nell’ambito delle indagini relative all’incidente che ha provocato la morte di 40 persone.

Jessica Moretti, comproprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul devastante incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. Lo ha deciso il Tribunale di garanzia di Sion, accogliendo una proposta avanzata dal pubblico ministero. Secondo quanto comunicato dall’autorità giudiziaria, alla donna sono state comunque imposte misure restrittive. Moretti dovrà depositare i documenti di identità, presentarsi quotidianamente alla polizia e non potrà lasciare il territorio svizzero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

