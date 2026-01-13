Crans-Montana niente misura cautelare per Jessica Moretti La decisione del Tribunale di Sion
Il Tribunale di Sion ha deciso di non applicare misure cautelari a Jessica Moretti, comproprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, coinvolta nell’indagine sull’incendio di Capodanno. La decisione riguarda la sua posizione nell’ambito delle indagini relative all’incidente che ha provocato la morte di 40 persone.
Jessica Moretti, comproprietaria insieme al marito Jacques del bar Le Constellation di Crans-Montana, non sarà sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sul devastante incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone. Lo ha deciso il Tribunale di garanzia di Sion, accogliendo una proposta avanzata dal pubblico ministero. Secondo quanto comunicato dall’autorità giudiziaria, alla donna sono state comunque imposte misure restrittive. Moretti dovrà depositare i documenti di identità, presentarsi quotidianamente alla polizia e non potrà lasciare il territorio svizzero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Crans Montana, la decisione del tribunale di Sion su Jacques Moretti
Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale a Sion per l'interrogatorio
Crans-Montana, il presidente dei penalisti: 'Il reato in Italia non comporta misura cautelare'; Crans-Montana, Moretti esce dal carcere? Business e ombre, Maserati comprata col prestito covid; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti - C'è pericolo di fuga, Jacques Moretti resta in carcere; Crans-Montana, Moretti resta in cella, rischio di fuga. Ma potrà uscire pagando la cauzione.
Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzione - Intanto, mentre i pm di Roma invieranno una rogatoria alle autorità della Svizzera, spunta dal passato dei coniugi Moretti un’indagine sui fondi C ... panorama.it
Crans-Montana: 'C'è il pericolo di fuga', convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans- ansa.it
Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire a breve su cauzione - Il tribunale svizzero convalida l'arresto del titolare del Constellation. ilfattoquotidiano.it
L’Aula del Senato si è raccolta in silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana, prima dell’informativa del ministro degli Esteri Tajani. Il ministro nel suo intervento, ha ricordato l’impatto umano della tragedia: “Poche volte, in tutta la mia vita h - facebook.com facebook
Crans-Montana, cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti ift.tt/sQgtY2D x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.