Crans-Montana nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi

Le immagini delle telecamere e le conversazioni delle mamme rivelano dettagli sulla notte della strage a Crans-Montana, tra cui l’uso di petardi vicino ai corpi e la porta di sicurezza bloccata. Questi elementi sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle responsabilità coinvolte, contribuendo a chiarire un episodio ancora avvolto nel mistero.

Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l’immagine della porta di sicurezza bloccata. E spunta una chat tra mamme: “Petardi accesi nel locale”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

