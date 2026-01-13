Crans-Montana nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi
Le immagini delle telecamere e le conversazioni delle mamme rivelano dettagli sulla notte della strage a Crans-Montana, tra cui l’uso di petardi vicino ai corpi e la porta di sicurezza bloccata. Questi elementi sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle responsabilità coinvolte, contribuendo a chiarire un episodio ancora avvolto nel mistero.
Negli ultimi frame dei video delle telecamere anche l'immagine della porta di sicurezza bloccata. E spunta una chat tra mamme: "Petardi accesi nel locale".
Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com
