Crans-Montana nelle carte dell’inchiesta le foto della notte della strage Il giallo dei potenti petardi vicino ai corpi

Le immagini delle telecamere e le conversazioni delle mamme rivelano dettagli sulla notte della strage a Crans-Montana, tra cui l’uso di petardi vicino ai corpi e la porta di sicurezza bloccata. Questi elementi sollevano interrogativi sulla dinamica degli eventi e sulle responsabilità coinvolte, contribuendo a chiarire un episodio ancora avvolto nel mistero.

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

#JessicaMoretti non andrà ai domiciliari. Per la gestrice del bar #LeConstellation di #Crans-Montanasono sostanzialmente un obbligo di firma. Ma non potrà lasciare la #Svizzera - facebook.com facebook

