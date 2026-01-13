Crans-Montana Le Constellation da sala giochi a disco bar I lavori eseguiti senza domanda di concessione edilizia
A Crans-Montana, la trasformazione di Le Constellation da sala giochi a disco bar nel 2015 è stata realizzata senza una richiesta ufficiale di concessione edilizia, ma tramite una semplice comunicazione al Comune. Questo intervento, avvenuto prima dei recenti accertamenti, ha sollevato questioni sulla regolarità delle opere eseguite. La vicenda evidenzia l'importanza di rispettare le procedure amministrative nelle trasformazioni di locali pubblici.
Crans-Montana, 13 gennaio 2026 – Da sala giochi a disco bar. La trasformazione di ‘ Le Constellation’, il locale di Crans-Montana teatro delle tragedia di Capodanno, sarebbe avvenuta nel 2015 quando Jacques Moretti ha eseguito rilevanti interventi senza presentare al Comune una domanda di concessione edilizia ma inviando una semplice comunicazione. È sostiene il programma ‘Mise au Point’ della televisione svizzera Rts che ha intervistato Eric Dosdo, il precedente gestore, dal 2005 al 2015. "Non so perché la coppia Moretti abbia rimpicciolito la scala", dice Dosdo, riferendosi al restringimento dell'unica via di uscita dal bar che, secondo le testimonianze, hanno impedito a molte persone di scappare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
