Crans-Montana Jessica Moretti e il passato da modella | le foto a Cannes con Sacha Baron Cohen

Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation a Crans-Montana, ha un passato nel mondo della moda. Nel 2012, partecipò alla presentazione del film ‘Il dittatore’ al Festival di Cannes, posando con Sacha Baron Cohen. La sua storia si intreccia con eventi tragici, come il rogo di Capodanno nel suo locale, che ha causato la perdita di 40 vite.

Jessica Moretti ha avuto un passato da modella. La proprietaria del bar Le Constellation, teatro del rogo di Crans-Montana a Capodanno, costato la vita a 40 persone, posò nel 2012 durante la presentazione al 65° Festival Internazionale del Cinema di Cannes del film 'Il dittatore' con Sacha Baron Cohen. All'epoca la donna lavorava come modella in Costa Azzurra e posò per l'occasione al fianco dell'attore britannico. L'imprenditrice, indagata per l'incendio, è agli arresti domiciliari, mentre il marito si trova in carcere in Svizzera.

