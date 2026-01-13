Crans-Montana Jessica Moretti ai pm | Mettevamo sempre un fuoco d’artificio sulla bottiglia

Jessica Moretti ha confermato durante l’interrogatorio di garanzia in Svizzera che le bottiglie venivano sistematicamente accompagnate da un piccolo fuoco d’artificio. La testimonianza fornisce dettagli sulla pratica adottata, evidenziando l’abitudine di aggiungere questa particolare caratteristica alle bevande. L’indagine riguarda il contesto di Crans-Montana e le modalità di servizio adottate, sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie.

Le bottiglie venivano servite “sistematicamente” con un piccolo fuoco d’artificio. Lo ha confermato Jessica Moretti durante l’interrogatorio di garanzia davanti alla magistratura inquirente della Svizzera. La donna è titolare, assieme al marito Jacques Moretti, del bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone, per lo più giovanissimi, e altre 116 sono rimaste ferite. “È una cosa che facciamo da sempre, da 10 anni. Sistematicamente, quando serviamo una bottiglia in sala, aggiungiamo un piccolo fuoco d’artificio alla bottiglia. Durano circa 20 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana, Jessica Moretti ai pm: “Mettevamo sempre un fuoco d’artificio sulla bottiglia” Leggi anche: Strage Crans Montana: chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar andato a fuoco Leggi anche: Crans Montana, Jessica Moretti: “Chiedo scusa, penso sempre alle vittime”. Il marito arrestato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo con la cassa in braccio; Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: “Tragedia inimmaginabile, chiedo scusa”; Incendio Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti in Tribunale per l'interrogatorio. FOTO. Crans-Montana: Niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile' - Tajani in Parlamento, risoluzione bipartisan: 'Sostegno alle famiglie nei processi' (ANSA) ... ansa.it

