Crans- Montana il minuto di silenzio in Senato

Prima delle comunicazioni del ministro Antonio Tajani sulla tragedia di Crans Montana, l'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio. Un gesto di rispetto e vicinanza alle vittime di questo grave evento, che ha coinvolto la comunità locale e l’intera nazione. Un momento di raccoglimento volto a ricordare l'importanza della solidarietà e della memoria collettiva in occasioni di tragedie come questa.

(LaPresse) L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio prima delle comunicazioni del ministro Antonio Tajani sulla strage di Crans Montana. In avvio di seduta il presidente del Senato Ignazio La Russa ha mostrato cordoglio per quella che ha definito "un'immane tragedia".

Il Gran Consiglio vodese osserva un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana - Il presidente Stéphane Montangero ha espresso condoglianze e solidarietà alle famiglie, ai feriti e ai soccorritori; l'incendio di Capodanno ha causato 40 morti e 116 feriti ... laregione.ch

La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana: "E' stato veramente un colpo al cuore che ha lasciato un segno perché ognuno di noi poteva avere un figlio o un nipote là" x.com

"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook

