Crans Montana il ministro Schillaci al Niguarda | Scosso perché sono soprattutto ragazzi

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato i feriti italiani dell'incendio di Crans Montana presso l’ospedale Niguarda di Milano. Esprimendo il suo stato d’animo, ha dichiarato di essere particolarmente scosso, in particolare per la presenza di molti giovani tra i ricoverati. La visita si è svolta in compagnia del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore al Welfare, Guido.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, si è detto "particolarmente scosso" dopo aver fatto visita ai feriti italiani dell'incendio di Crans Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano, accompagnato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, e dall'assessore al Welfare, Guido.

Crans-Montana, Schillaci visita i pazienti ricoverati a Milano - (LaPresse) Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha visitato l’Ospedale Niguarda di Milano per incontrare i pazienti coinvolti nel rogo di ... msn.com

Crans-Montana, Schillaci commosso al Niguarda: "Coinvolti ragazzi molto giovani" - “È stata una visita per vedere i pazienti, per salutare i familiari e poi anche per ringraziare personale medico e paramedico che in questi giorni è stato veramente unico e quindi il ... stream24.ilsole24ore.com

Crans-Montana, il ministro Schillaci commosso in visita al Niguarda: Speriamo ne escano presto

#JessicaMoretti non andrà ai domiciliari. Per la gestrice del bar #LeConstellation di #Crans-Montanasono sostanzialmente un obbligo di firma. Ma non potrà lasciare la #Svizzera - facebook.com facebook

Crans-Montana, cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti ift.tt/sQgtY2D x.com

