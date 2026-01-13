Crans-Montana i Moretti | Fontane pirotecniche usate per fare atmosfera mai nessun incidente

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, ha spiegato che l’utilizzo delle fontane pirotecniche all’interno del locale è una pratica consolidata da circa dieci anni, impiegata per creare atmosfera. Durante l’interrogatorio, ha sottolineato che in tutto questo tempo non si sono mai verificati incidenti legati a questa usanza. La gestione delle fontane pirotecniche è stata sempre effettuata con attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana e per cui ieri è stato convalidato l’arresto, ha dichiarato durante il suo interrogatorio che l’uso di fontane pirotecniche all’interno era abitudine nel bar da circa dieci anni, senza che si fosse mai verificato un incidente. Il loro utilizzo invece la notte di Capodanno ha causato nella località svizzera un incendio in cui sono morte 40 persone. Moretti: “Fontane luminose per creare atmosfera”. Secondo Jessica Moretti, le fontane pirotecniche venivano occasionalmente utilizzate durante il servizio dello champagne per “ creare atmosfera “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

