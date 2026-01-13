Crans-Montana chi era la ragazza col casco immortalata negli ultimi video | Non doveva lavorare al bar

Crans-Montana, nota per il suo panorama alpino, è stata teatro di una tragedia che ha coinvolto anche Cyane Panine, la ragazza col casco immortalata negli ultimi video. La giovane, che non avrebbe dovuto lavorare al bar quella notte di Capodanno, è diventata un volto simbolo degli eventi drammatici avvenuti. La sua immagine, con le bottiglie di champagne e le fontane pirotecniche, ha attirato l’attenzione e sollevato molte domande sulla vicenda.

La sua immagine è diventata uno dei simboli della tragedia di Crans-Montana, eppure Cyane Panine, la ragazza col casco che stringe nelle mani due bottiglie di champagne decorate con delle fontane pirotecniche mentre si trova seduta sulle spalle di un uomo mascherato, non doveva trovarsi lì la notte di Capodanno. Le scintille prodotte da quella fontana, finite sul basso soffitto rivestito da un materiale fonoassorbente particolarmente infiammabile, sarebbero la causa del tremendo rogo che si è sviluppato nel giro di pochi minuti e ha provocato ben 40 morti e 116 feriti. E tra le vittime c'è anche lei, una giovane ragazza di 24 anni dai capelli biondi che lavorava come cameriera al Le Constellation, e i cui funerali si sono svolti il 10 gennaio nel comune francese di Sète. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans-Montana, chi era la ragazza col casco immortalata negli ultimi video: "Non doveva lavorare al bar Leggi anche: Crans-Montana, chi è davvero la ragazza col casco che ha innescato l’incendio al Constellation Leggi anche: “Chi è la ragazza col casco”. Crans-Montana, la scoperta sulla giovane che ha innescato l’incendio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le nuove foto dell'incendio che divampa a Crans-Montana: la ragazza con il casco, le bottiglie di champagne, le scintille sui pannelli fonoassorbenti; Crans Montana, identificato ufficialmente il corpo di Chiara Costanzo: è la quarta vittima italiana; Crans-Montana, il rogo sfiorato e la fuga con la cassa:i video che possono riscrivere le accuse; Anche la ragazza ticinese vittima dell'incendio di Crans Montana non ce l'ha fatta. Crans-Montana, chi era la ragazza col casco immortalata negli ultimi video: "Non doveva lavorare al bar" - Cyane Panine è deceduta nel terribile incendio della notte di Capodanno. msn.com

Crans-Montana, chi è davvero la ragazza col casco che ha innescato l’incendio al Constellation - Quando sono stati ascoltati dalle autorità elvetiche, due giorni fa, non si trovavano nella stessa stanza. thesocialpost.it

La misteriosa ragazza con il casco: chi è la cameriera che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana - Chi è la ragazza con il casco: il mistero della cameriera che, con un gesto improvviso, ha scatenato l’incendio che ha devastato Crans- notizie.it

La moglie del titolare del bar bruciato a Crans Montana, Jessica Maric, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi. Le indagini vanno avanti anche in Italia e sono iniziate le autopsie sulle vittime. Oggi Tajani ha riferit - facebook.com facebook

Crans-Montana. A conclusione delle comunicazioni del Ministro @ItalyMFA @Antonio_Tajani sui tragici fatti accaduti in #Svizzera, il #Senato ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria n. 1 sottoscritta da tutti i Capigruppo senato.it/show-doc x.com

