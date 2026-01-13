Crans Montana | chi è Cyane Panine la cameriera col casco nei video de Le Constellation
Cyane Panine è una giovane francese di 24 anni, cameriera presso il locale Le Constellation a Crans Montana, coinvolta nei video durante l’incendio. In quella sera, inizialmente incaricata solo dell’accoglienza, si è trovata a collaborare con i colleghi in cantina a causa dell’alto afflusso di clienti. La sua presenza nei video ha attirato l’attenzione, rendendola un volto noto nella vicenda.
La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana: "E' stato veramente un colpo al cuore che ha lasciato un segno perché ognuno di noi poteva avere un figlio o un nipote là" x.com
"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook
