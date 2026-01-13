Crans Montana | chi è Cyane Panine la cameriera col casco nei video de Le Constellation

Cyane Panine è una giovane francese di 24 anni, cameriera presso il locale Le Constellation a Crans Montana, coinvolta nei video durante l’incendio. In quella sera, inizialmente incaricata solo dell’accoglienza, si è trovata a collaborare con i colleghi in cantina a causa dell’alto afflusso di clienti. La sua presenza nei video ha attirato l’attenzione, rendendola un volto noto nella vicenda.

Tragedia Crans Montana: chi era Cyane Panine, la donna col casco nella tragedia del locale “Le Constellation” - Aveva 24 anni e lavorava come barista stagionale nella celebre località sciistica svizzera, dove i proprietari del bar la consideravano ‘come una di famiglia’ ... affaritaliani.it

Crans-Montana, chi è la cameriera con il casco. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì» - La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans- msn.com

Crans, identificata la cameriera con il casco che appare nei video. La madre: «Non doveva essere lì»

La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana: "E' stato veramente un colpo al cuore che ha lasciato un segno perché ognuno di noi poteva avere un figlio o un nipote là" x.com

"È vero: molto è stato detto e scritto in merito alle cause della tragedia di Crans-Montana. Non spetta a me formulare giudizi in questa sede. Voglio però rassicurare quest'Aula: il Governo sta seguendo sin dall'inizio, con la massima attenzione, l'evolversi dell - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.