Crans Montana | chi è Cyane Panine la cameriera col casco nei video de Le Constellation

Da ildifforme.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cyane Panine è una giovane francese di 24 anni, cameriera presso il locale Le Constellation a Crans Montana, coinvolta nei video durante l’incendio. In quella sera, inizialmente incaricata solo dell’accoglienza, si è trovata a collaborare con i colleghi in cantina a causa dell’alto afflusso di clienti. La sua presenza nei video ha attirato l’attenzione, rendendola un volto noto nella vicenda.

Si tratta di una cittadina francese di 24 anni che lavorava nel locale che ha preso fuoco. Quella maledetta sera avrebbe dovuto occuparsi solo dell'accoglienza, ma avrebbe dovuto aiutare i colleghi in cantina a causa dell'alta richiesta di bottiglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

crans montana chi 232 cyane panine la cameriera col casco nei video de le constellation

© Ildifforme.it - Crans Montana: chi è Cyane Panine, la cameriera col casco nei video de Le Constellation

Leggi anche: Crans-Montana, chi è davvero la ragazza col casco che ha innescato l’incendio al Constellation

Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco che appare nei video.. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

crans montana 232 cyaneChi era Cyane Panine? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, chi era Cyane Panine: la cameriera con il casco morta nell'incendio ... tg24.sky.it

Tragedia Crans Montana: chi era Cyane Panine, la donna col casco nella tragedia del locale “Le Constellation” - Aveva 24 anni e lavorava come barista stagionale nella celebre località sciistica svizzera, dove i proprietari del bar la consideravano ‘come una di famiglia’ ... affaritaliani.it

crans montana 232 cyaneCrans-Montana, chi &#232; la cameriera con il casco. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì» - La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans- msn.com

Crans, identificata la cameriera con il casco che appare nei video. La madre: «Non doveva essere lì»

Video Crans, identificata la cameriera con il casco che appare nei video. La madre: «Non doveva essere lì»

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.