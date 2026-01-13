Crans-Montana arresto a rischio cauzione Video telecamere sicurezza
A Crans-Montana, il titolare di un locale rischia l’arresto con possibilità di liberazione mediante cauzione, secondo quanto evidenziato dalle immagini di sorveglianza. La vicenda, legata alla tragedia di Capodanno, continua a suscitare attenzione. La decisione finale dipenderà dall’esito delle indagini e dalla valutazione delle autorità competenti, che considerano anche le prove video come elementi chiave nel procedimento.
Sulla tragedia di Capodanno pesa la possibilità di scarcerazione del titolare del locale dietro pagamento di una cauzione. Diffuso un video delle telecamere di sorveglianza da cui si vede l’uscita di sicurezza bloccata da un mobiletto. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
