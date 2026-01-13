Crans-Montana all' interno del locale trovati 6 Thunder King | cosa sono

A Crans-Montana, nel locale di Jessica Moretti, si trovano sei

"Non l'ho mai impedito, ma non l'ho mai ordinato". Rispondeva così Jessica Moretti sulla prassi, all'interno del suo locale, di far salire le cameriere sulle spalle dei colleghi e avvicinare i Bengala al soffitto. Quanto mostrato in diversi filmati circolati sul web e per molti alla base dell'incendio divampato a Le Constellation "non era la prima volta, ma non era qualcosa che facevamo sempre. Non l'ho mai impedito, ma non l'ho mai ordinato". Parole che striderebbero con quanto invece rinvenuto a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 persone. I giochi pirotecnici erano infatti una delle "specialità" del locale svizzero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, all'interno del locale trovati 6 "Thunder King": cosa sono Leggi anche: Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale della strage a Crans-Montana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente Crans-Montana: l’intervento italiano; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Dopo i fatti di Crans-Montana, i Comuni italiani vietano fuochi nei locali chiusi; Tragedia di Crans Montana: ecco l'ordinanza tipo per vietare i fuochi liberi nei locali. Crans-Montana, le mancanze del locale: dall’impianto antincendio all’uscita di sicurezza - Montana, le mancanze del locale: dall’impianto antincendio all’uscita di sicurezza ... tg24.sky.it

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Crans-Montana, su Netflix torna in Top 10 una serie che rievoca una tragedia analoga avvenuta in Brasile - Negli ultimi giorni una delle serie più viste su Netflix è La notte che non passerà, miniserie brasiliana uscita quasi tre anni fa ma che racconta un fatto di cronaca che ricorda molto la vicenda dell ... comingsoon.it

Crans-Montana, si aggrava la posizione della moglie.“Ha capito subito ed è fuggita con i soldi” x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.