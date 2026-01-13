Crans Bertolaso | preoccupano 2 feriti

A seguito dell’incendio a Crans-Montana, sette persone sono state ricoverate, con quattro in condizioni particolarmente gravi. Tra i feriti, due si trovano in terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha fornito aggiornamenti sulla situazione durante una riunione del Consiglio regionale, sottolineando la gravità delle condizioni di alcuni dei feriti.

14.01 Tra i sette feriti in terapia intensiva all'ospedale milanese Niguarda dopo il rogo di Crans-Montana,quattro sono particolarmente gravi, come ha spiegato l'assessore della Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, durante un'informativa in Consiglio regionale. "Due ci preoccupano particolarmente e sono sicuramente molto gravi, stiamo facendo tutto il possibile.Credo che le prossime 48 ore saranno decisive per capire come questi 2 ragazzi usciranno da questa situazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Crans-Montana, preoccupano due ricoverati a Niguarda. Bertolaso: “Decisive le prossime 48 ore” Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, Bertolaso: Condizioni di Leonardo estremamente critiche. Preoccupano le infezioni polmonari di alcuni ragazzi; Bertolaso, le prossime 48 ore decisive per i 2 feriti di Crans più gravi. Bertolaso, le prossime 48 ore decisive per i 2 feriti di Crans più gravi - Montana, quattro sono particolarmente gravi, come ha spiegato l'assessore della Lombardia al Welfare, Guido Bertola ... ansa.it

Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Due feriti ci preoccupano particolarmente” - A proposito di Leonardo Bove, ultimo dei feriti italiani ad essere trasferito al Niguarda, Bertolaso ha dichiarato che è “stazionario: lo stanno medicando e trattando. italpress.com

Crans-Montana, preoccupano due ricoverati a Niguarda. Bertolaso: “Decisive le prossime 48 ore” - L’assessore al Welfare ha aggiornato sulle condizioni dei feriti, dopo aver relazionato nell’aula del consiglio regionale. msn.com

Milano, il Niguarda due volte in prima linea: cure ai feriti di Crans-Montana e «base» per le Olimpiadi. Bertolaso: «Così riorganizziamo i servizi» - facebook.com facebook

Post Edited: Crans-Montana, Bertolaso “Al Niguarda 7 in rianimazione, 5 in centro ustioni” x.com

