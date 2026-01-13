Coworking e comunicazione | a Reggio Calabria nasce Grigioverde
A Reggio Calabria nasce Grigioverde, un nuovo spazio di coworking pensato per favorire la collaborazione e lo sviluppo professionale. Il servizio combina ambienti condivisi, servizi dedicati e attività di comunicazione, offrendo un punto di riferimento per professionisti e aziende. La struttura si propone come un luogo di lavoro flessibile e funzionale, ideale per chi cerca un ambiente stimolante e supporto dedicato alle esigenze di comunicazione e crescita.
Grigioverde, coworking service press, nasce dall’idea di creare uno spazio di lavoro condiviso capace di unire coworking, servizi e comunicazione professionale. Il progetto prende forma dopo anni di esperienza della giornalista Federica Legato nella comunicazione, nella progettazione culturale e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Cucina verace e pizza croccante, a Reggio Calabria nasce Quartiere Popolare: tutto pronto per la festa di inaugurazione
Leggi anche: "SheLab, laboratorio di menti e non di generi": a Reggio Calabria nasce una nuova associazione
Grigioverde apre le porte alla città di Reggio Calabria.
Perché è valsa la pena aprire un coworking in Calabria - Ad un anno dall’inaugurazione del primo Talent Garden nel centro sud Italia, a Cosenza, in Calabria, siamo molto soddisfatti del nostro primo piccolo bilancio. wired.it
Reggio Calabria, la comunicazione che educa e consola: “Attendiamoci” avvia i Cammini Formativi 2025-2026 | PROGRAMMA - Attendiamoci ETS apre il secondo anno del triennio formativo 2024–2027, un percorso pensato per accompagnare giovani e adulti alla maturazione personale e comunitaria attraverso tre grandi assi: amare ... strettoweb.com
Il 4 dicembre a Reggio Calabria l’evento formativo di Anci e Meta, con il supporto della Città Metropolitana, su comunicazione e social media - Una giornata formativa su comunicazione e social media organizzata da Anci, in collaborazione con Meta e il supporto di Città Metropolitana di Reggio Calabria e Anci Calabria, riservata alle figure ... ilmetropolitano.it
Un hub che unisce coworking, servizi e comunicazione: il progetto di Federica Legato - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.