Costa Ue | regime Iran fermi violenze

Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha invitato il regime iraniano a cessare immediatamente le violenze e la repressione contro il proprio popolo. In un messaggio pubblicato su X, Costa ha sottolineato l’importanza di rispettare i diritti umani e di avviare un dialogo pacifico. La comunità internazionale rimane attenta alla situazione, auspicando un cambiamento che favorisca la stabilità e la tutela delle libertà fondamentali in Iran.

4.00 Il regime iraniano "deve fermare la repressione violenta del proprio popolo". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. "Stiamo con i coraggiosi iraniani che chiedono diritti fondamentali, dignitàe libertà", ha aggiunto Costa.

