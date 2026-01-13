Costa Ue | regime Iran fermi violenze

Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha invitato il regime iraniano a cessare immediatamente le violenze e la repressione contro il proprio popolo. In un messaggio pubblicato su X, Costa ha sottolineato l’importanza di rispettare i diritti umani e di avviare un dialogo pacifico. La comunità internazionale rimane attenta alla situazione, auspicando un cambiamento che favorisca la stabilità e la tutela delle libertà fondamentali in Iran.

4.00 Il regime iraniano "deve fermare la repressione violenta del proprio popolo". Lo ha scritto su X il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. "Stiamo con i coraggiosi iraniani che chiedono diritti fondamentali, dignitàe libertà", ha aggiunto Costa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

