Cosenza cadavere in auto in via Popilia | ipotesi omicidio

Nella giornata di mercoledì 13 gennaio, un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Popilia, Cosenza. La scoperta ha sollevato interrogativi sulle cause del decesso, con le autorità che stanno valutando l’ipotesi di un episodio di omicidio. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità.

