Cosenza cadavere in auto in via Popilia | ipotesi omicidio
Nella giornata di mercoledì 13 gennaio, un uomo è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in via Popilia, Cosenza. La scoperta ha sollevato interrogativi sulle cause del decesso, con le autorità che stanno valutando l’ipotesi di un episodio di omicidio. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze e stabilire eventuali responsabilità.
(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, mercoledì 13 gennaio, in un'autovettura nel quartiere popolare di via Popilia a Cosenza. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La pista, che si sta facendo largo tra gli investigatori, è quella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
