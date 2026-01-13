Cosa succede ora con Lookman nel calciomercato invernale dopo che l'Atalanta ha preso Raspadori

Dopo l'acquisto di Raspadori da parte dell'Atalanta nel calciomercato invernale, si intensificano le voci su un possibile trasferimento di Lookman. La società bergamasca ha già ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante ex Atletico Madrid, lasciando aperte diverse ipotesi sul futuro dell'attaccante inglese. Resta da capire quale sarà la prossima mossa sul mercato e come si evolverà la rosa nerazzurra nel prossimo periodo.

Atalanta, con l'arrivo di Raspadori si riaccende l'incognita Lookman: cosa succede ora - Invece, Samardzic e Maldini restano ai blocchi di partenza e un loro addio ora appare quasi scontato vista ... msn.com

Calciomercato Atalanta News/ Assalto Galatasaray per Lookman, Araujo il nuovo esterno (18 novembre 2025) - Nonostante la riappacificazione dopo l’estate e il cambio di allenatore appena chiuso in casa bergamasca torna a far parlare di sé la situazione di Ademola Lookman il cui futuro potrebbe tornare ad ... ilsussidiario.net

