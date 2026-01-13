Cosa si è fatto Lorenzo Musetti? La spiegazione del ritiro con Zverev

Lorenzo Musetti ha recentemente disputato un match di esibizione contro Alexander Zverev a Melbourne, durante la settimana di apertura in preparazione degli Australian Open. L'incontro si è svolto sul cemento e ha rappresentato un'occasione per entrambi i tennisti di affinare la forma in vista del primo Grande Slam della stagione, che inizierà domenica 18 febbraio.

Lorenzo Musetti ha affrontato Alexander Zverev in un incontro di esibizione andato in scena sul cemento di Melbourne nell’ambito della Opening Week, utile per scaldare il motore in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 febbraio. Il numero 5 del mondo, reduce dalla finale persa contro il kazako Alexander Bublik al torneo ATP 250 di Hong kong, ha lottato per quasi ottanta minuti nel primo set contro il numero 3 del ranking ATP, inchinandosi soltanto al tie-break. Successivamente il tennista italiano ha chiesto l’intervento del fisioterapista e ha deciso di non proseguire l’incontro a causa di un dolore all’anca, non scendendo in campo per disputare il secondo parziale e dando così appuntamento diretto agli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

