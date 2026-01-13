Cosa rimane su Sky e Now dopo lo sbarco di HBO Max in Italia

Dal 13 gennaio 2024, HBO Max entra nel mercato italiano, offrendo tre diversi piani di abbonamento. Questo cambiamento segna una nuova fase nel panorama dello streaming, con l’arrivo di contenuti originali e serie di rilievo. La presenza di HBO Max influenzerà l’offerta di Sky e Now, modificando le opzioni disponibili per gli utenti e ampliando le possibilità di intrattenimento nel nostro Paese.

Il 2026 porta con sé un cambiamento importante nel panorama televisivo e streaming italiano. Da martedì 13 gennaio è infatti disponibile, anche nel nostro Paese con tre piani di abbonamento, HBO Max, piattaforma del network americano di proprietà di Warner Bros. Discovery (almeno fino alla tanto chiacchierata e discussa acquisizione da parte di Netflix). A disposizione per gli utenti un ricco catalogo di film e serie HBO e Warner, negli ultimi 15 anni trasmessi su Sky e Now Tv in esclusiva per via dell’accordo con il network, scaduto tuttavia il 31 dicembre. Ecco cosa cambierà e cosa sparirà per gli abbonati Sky. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa rimane su Sky e Now dopo lo sbarco di HBO Max in Italia Leggi anche: HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026: ecco cosa succede alle serie su Sky e quanto costa Leggi anche: HBO Max arriva in Italia dal 13 gennaio 2026: quanto costa, dove si vede e cosa cambia per le serie su Sky e NOW La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 14 serie tv da vedere a gennaio, da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4; HBO Max Italia: data di uscita, prezzi, contenuti e impatto su Sky/NOW; Il Milionario batte la fiction Rai. Poi Report, Brindisi e Forrest Gump; ” The Paper ” – Recensione in Anteprima. Su Sky e NOW dal Gennaio 26 Gennaio 2026. HBO Max in Italia: cosa cambia davvero per Sky, NOW e le serie HBO - HBO Max sta per arrivare in Italia e mischierà le carte dello streaming: ecco cosa succederà con Sky e NOW a partire dal 13 gennaio. hynerd.it

