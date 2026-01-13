Cosa ha detto Crosetto sull’operazione Strade sicure

Guido Crosetto ha commentato l’operazione Strade Sicure, definendola “inutili polemiche inventate”. La sua dichiarazione, pubblicata su X, mira a chiarire le posizioni all’interno della maggioranza, sottolineando l’importanza dell’iniziativa e invitando alla calma nel confronto pubblico. Questa presa di posizione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e discussioni relative alla strategia di sicurezza e alle misure adottate.

In un post su X, Guido Crosetto ha parlato di «inutili polemiche inventate», in merito all’ operazione Strade sicure, che sta creando scintille nella maggioranza. Il ministro della Difesa, smentendo di voler cancellare il progetto, ha infatti sottolineando di aver «chiesto il rifinanziamento nell’attuale configurazione» e un implemento del numero dei Carabinieri. Crosetto ha poi illustrato il suo ‘piano’ per Strade sicure, operazione nata nel 2008: «Per spiegarlo in modo che sia comprensibile a tutti, la mia idea era ed è: 1) aumentare il numero delle persone che fisicamente presidiano i luoghi più pericolosi e complessi in Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

