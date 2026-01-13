Cosa ha comprato davvero il mondo nel 2025 | i prodotti moda più cercati e le tendenze confermate per il 2026

Nel 2025, il mondo della moda ha segnato una svolta: dopo un 2024 caratterizzato da sovraccarico e tendenze effimere, si è assistito a una maggiore ricerca di semplicità e sostenibilità. Gli acquisti si sono orientati verso prodotti più duraturi, pratici e di qualità, riflettendo una volontà di rinnovare abitudini e preferenze. Questa fase di ritorno alla sobrietà ha confermato alcune tendenze per il 2026, segnando un nuovo equilibrio nel panorama fashion

S e il 2024 era stato l'anno dell'iper-stimolazione, il 2025 ha fatto l'opposto: ha rimesso ordine. Nei carrelli, negli armadi, nelle case. Guardando all'anno appena concluso, la società fintech svedese Klarna ha pubblicato il report annuale sugli acquisti effettuati dai propri clienti: le tendenze emerse non sono affatto casuali. E alcune, sorprendentemente, si riconfermano anche nel 2026. Saldi invernali 2026 al via: tra pre-sconti e shopping anticipato è già caccia all'affare X Attraverso una classifica dei prodotti più cercati si delinea il nuovo gusto popolare, che alterna capi e accessori eclettici con i grandi classici del guardaroba.

