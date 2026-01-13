Cosa fare durante e dopo la scossa di terremoto

Durante e dopo una scossa di terremoto è importante mantenere la calma e agire con prudenza. È consigliabile seguire le istruzioni delle autorità, mettersi al riparo sotto un mobile robusto o contro una parete interna, e evitare ascensori. Dopo l’evento, verificare eventuali danni e prestare attenzione a eventuali repliche. Con un’adeguata preparazione e comportamenti corretti si può minimizzare il rischio e garantire la propria sicurezza.

Bologna, 13 gennaio 2026 – Questa mattina la Romagna è stata colpita improvvisamente da due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.3  con epicentro a pochi chilometri da Russi mentre la seconda di magnitudo 4.1, vicino a Faenza. Molta paura, nessun danno importante.  A seguito dell’accaduto, l’ Unione Romagna Faentina  – che include i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo – ha pubblicato sui suoi canali social tutte le informazioni utili per gestire l’emergenza e tranquillizzare i cittadini. Cosa fare in caso di terremoto? Come comportarsi in caso di terremoto al chiuso e all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

