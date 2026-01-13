Cosa fare durante e dopo la scossa di terremoto

Durante e dopo una scossa di terremoto è importante mantenere la calma e agire con prudenza. È consigliabile seguire le istruzioni delle autorità, mettersi al riparo sotto un mobile robusto o contro una parete interna, e evitare ascensori. Dopo l’evento, verificare eventuali danni e prestare attenzione a eventuali repliche. Con un’adeguata preparazione e comportamenti corretti si può minimizzare il rischio e garantire la propria sicurezza.

Bologna, 13 gennaio 2026 – Questa mattina la Romagna è stata colpita improvvisamente da due scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.3 con epicentro a pochi chilometri da Russi mentre la seconda di magnitudo 4.1, vicino a Faenza. Molta paura, nessun danno importante. A seguito dell’accaduto, l’ Unione Romagna Faentina – che include i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo – ha pubblicato sui suoi canali social tutte le informazioni utili per gestire l’emergenza e tranquillizzare i cittadini. Cosa fare in caso di terremoto? Come comportarsi in caso di terremoto al chiuso e all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare durante e dopo la scossa di terremoto Leggi anche: Terremoto, il vademecum della prevenzione: cosa fare prima, durante e dopo le scosse Leggi anche: Terremoto ad Avellino, la scossa durante lo show di Massimo Ranieri: cosa è successo in sala Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Quali sono gli effetti collaterali degli antinfiammatori? Cosa succede se ne abusi?; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Capodanno 2026; Bellezza in gravidanza: i consigli per la cura delle pelle e del corpo durante i 9 mesi. Influenza durante le feste: prevenzione, sintomi, cure, cosa fare se non si trova il medico di famiglia - Cosa fare se si prende una «brutta» influenza o il Covid e, in questi giorni festivi, non si trova il medico di famiglia? corriere.it Scossa di terremoto in Messico Marco Camisani Calzolari. . L’AI è ovunque, ma il lavoro no. Cosa fare, adesso Stiamo entrando in un mercato del lavoro in cui il problema non è l’AI che ruba posti, ma le persone che restano ferme mentre il lavoro cambia. Qui negli Stati Uniti lo vedo ogni gio - facebook.com facebook Quando il tennis assorbe CO2: cosa può fare la terra battuta verde x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.