Cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti | com'è morto il 16enne a Crans Montana

L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha evidenziato diverse lesioni da calpestamento e ustioni. Questi risultati forniscono elementi utili per comprendere le cause del decesso e proseguire nelle indagini sull’incidente. La relazione medica rappresenta un passo importante nell’approfondimento delle circostanze che hanno portato alla tragica morte del giovane.

