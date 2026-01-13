Cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti | com'è morto il 16enne a Crans Montana
L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha evidenziato diverse lesioni da calpestamento e ustioni. Questi risultati forniscono elementi utili per comprendere le cause del decesso e proseguire nelle indagini sull’incidente. La relazione medica rappresenta un passo importante nell’approfondimento delle circostanze che hanno portato alla tragica morte del giovane.
L’autopsia su Riccardo Minghetti, 16 anni, morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha rilevato numerose lesioni da calpestamento e alcune ustioni. Per stabilire se il decesso sia avvenuto per asfissia serviranno ulteriori esami tossicologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
