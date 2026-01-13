Cosa cambia in Serie A di basket con l’esclusione di Trapani? Tra punti tolti classifica cambiata e tabellone di Coppa Italia

L’esclusione di Trapani dalla Serie A di basket comporta modifiche nella classifica, nella distribuzione dei punti e nel tabellone di Coppa Italia. La FIP ha annunciato azioni legali, evidenziando le conseguenze di questa decisione. Di seguito, analizziamo i principali effetti di questa situazione sulla stagione e sulla competizione.

Dopo l’esclusione di Trapani, cui la FIP ha già fatto sapere che farà seguire azioni legali (e tramite comunicato ha annunciato di aver dato mandato in tal senso), in Serie A cambiano molte cose. Innanzitutto, la classifica, che dopo il posticipo di ieri tra Napoli e Milano si è assestata nel modo che segue, tale da definire anche il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia: 1 Bologna, Brescia 24 3 Milano 22 4 Venezia 20 5 Tortona 18 6 Trieste 14 7 Udine, Napoli, Cremona, Trento 12 11 Varese, Sassari 10 13 Reggio Emilia 8 14 Treviso, Cantù 6 A Torino, peraltro, si verificherà un paradosso. Fino alla sentenza di esclusione della Shark c’era Trento come sesta qualificata ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

