Corsi di recupero dopo le insufficienze del primo trimestre quadrimestre Per quali discipline? Con quali soldi? La verifica è obbligatoria? GUIDA

Dopo il primo trimestre o quadrimestre, le scuole avviano corsi di recupero per gli studenti con insufficienze. Queste attività riguardano diverse discipline e sono spesso finanziate con fondi pubblici o risorse scolastiche. La verifica delle lacune è obbligatoria e serve a valutare il percorso di recupero. In questa guida, troverai informazioni chiare sulle modalità di attivazione, i costi e le normative vigenti.

Al termine del trimestre o del quadrimestre, le scuole si trovano ad attivare una serie di misure di intervento per colmare le lacune degli studenti riscontrate nei primi mesi di attività. A tal proposito, ruolo centrale lo assumono i corsi di recupero. Essi, per definizione, sono interventi didattici programmati finalizzati al recupero di carenze disciplinari rilevate in sede di valutazione intermedia. Dal punto di vista giuridico, non si tratta di una tipologia autonoma di attività didattica definita da una norma specifica, ma di una modalità organizzativa con cui le istituzioni scolastiche danno attuazione all'obbligo di recupero previsto dall'ordinamento.

