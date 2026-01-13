Corriere dello Sport | Una notte da leader

Da napolipiu.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport descrive una serata in cui il Napoli si conferma protagonista, con un giocatore decisivo e determinante. Un momento che rafforza le ambizioni della squadra e il ruolo di leader in classifica. La vittoria sottolinea la continuità delle prestazioni e la volontà di perseguire obiettivi ambiziosi nel campionato. Un episodio che testimonia la solidità e la crescita del club partenopeo.

"> Una notte da leader, da uomo decisivo, da simbolo di un Napoli che sogna ancora in grande. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay è stato semplicemente devastante a San Siro contro l’Inter, firmando una doppietta pesantissima in una gara chiave per la corsa scudetto. Due gol, una prestazione di altissimo livello nelle due fasi e una reazione immediata all’errore iniziale su Zielinski che aveva portato al vantaggio nerazzurro. Secondo l’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, McTominay si è confermato l’uomo delle grandi serate, il giocatore che fa la differenza quando il peso della partita aumenta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

corriere dello sport una notte da leader

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Una notte da leader”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli-Juve è una notte di sentimenti e storia”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, notte da bomber: Hojlund deve svegliarsi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tennis: ranking Wta; Paolini risale al 7° posto, Sabalenka sempre più leader; Frontale nella notte sulla Nomentana Bis, quattro giovani feriti; I due leader, Mancini e Cristante una notte da ex; Crisi Iran, chi è Ali Khamenei: l’uomo diventato ayatollah in una notte.

corriere sport notte leaderCorriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai” - Più forte di tutto: delle assenze, delle difficoltà, della pressione di San Siro e persino del doppio svantaggio. napolipiu.com

Cinderella is bullied first workday,next second CEO calls her “wife”and pulls her close,shocking all

Video Cinderella is bullied first workday,next second CEO calls her “wife”and pulls her close,shocking all

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.