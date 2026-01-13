Corriere dello Sport | Una notte da leader

Il Corriere dello Sport descrive una serata in cui il Napoli si conferma protagonista, con un giocatore decisivo e determinante. Un momento che rafforza le ambizioni della squadra e il ruolo di leader in classifica. La vittoria sottolinea la continuità delle prestazioni e la volontà di perseguire obiettivi ambiziosi nel campionato. Un episodio che testimonia la solidità e la crescita del club partenopeo.

"> Una notte da leader, da uomo decisivo, da simbolo di un Napoli che sogna ancora in grande. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Scott McTominay è stato semplicemente devastante a San Siro contro l’Inter, firmando una doppietta pesantissima in una gara chiave per la corsa scudetto. Due gol, una prestazione di altissimo livello nelle due fasi e una reazione immediata all’errore iniziale su Zielinski che aveva portato al vantaggio nerazzurro. Secondo l’analisi di Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, McTominay si è confermato l’uomo delle grandi serate, il giocatore che fa la differenza quando il peso della partita aumenta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Una notte da leader” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli-Juve è una notte di sentimenti e storia” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, notte da bomber: Hojlund deve svegliarsi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tennis: ranking Wta; Paolini risale al 7° posto, Sabalenka sempre più leader; Frontale nella notte sulla Nomentana Bis, quattro giovani feriti; I due leader, Mancini e Cristante una notte da ex; Crisi Iran, chi è Ali Khamenei: l’uomo diventato ayatollah in una notte. Corriere dello Sport: “Il Napoli non muore mai” - Più forte di tutto: delle assenze, delle difficoltà, della pressione di San Siro e persino del doppio svantaggio. napolipiu.com

Cinderella is bullied first workday,next second CEO calls her “wife”and pulls her close,shocking all

RASSEGNA STAMPA - Corriere dello Sport: "Catania, non è stata una passeggiata di salute. Caturano spera di essere l'arma in più nel girone di ritorno" - facebook.com facebook

La prima pagina del Corriere di Bologna Sport in edicola oggi. Buona giornata x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.