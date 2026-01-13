Corriere dello Sport – tutte le trattative di oggi aggiornamenti LIVE

Il Corriere dello Sport fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di calciomercato di oggi. In questa guida troverete tutte le novità e gli sviluppi più recenti, con informazioni precise e aggiornate. Seguiteci per rimanere sempre informati sulle mosse dei principali club e sui cambiamenti che potrebbero influenzare il panorama calcistico.

2026-01-12 10:30:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: 22:54. Robinio Vaz alla Roma, è fatta: quando potrebbe sbarcare nella Capitale. È tutto fatto per Robinio Vaz alla Roma, già domani potrebbe essere a Roma. 19:50. Roma, cosa manca per chiudere l'affare Robinio Vaz. Robinio Vaz, talento finito nel mirino del ds Massara, si avvicina a grandi passi alla Roma. COSA MANCA PER CHIUDERE L'AFFARE 19:33. Tra campo e mercato, gli impegni della Roma fino alla chiusura della sessione di gennaio. Con il mercato aperto, la Roma sarà chiamata ad affrontare ben sei partite, tra Coppa Italia, Serie A ed Europa League: dalla doppia sfida in pochi giorni con il Torino di Baroni alle gare con Stoccarda, Milan, Panathinaikos e Udinese.

