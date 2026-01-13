Corona sgancia la bomba | Signorini? No il mio vero obiettivo è Marina Berlusconi

Fabrizio Corona ha recentemente dichiarato nel programma di Massimo Giletti che il suo reale obiettivo non è Signorini, ma Marina Berlusconi. Questa affermazione ha suscitato un ampio dibattito nel mondo dei media, attirando l’attenzione su questioni di interesse pubblico e sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. La dichiarazione di Corona apre a riflessioni su temi di notorietà, influenze e relazioni nel panorama italiano.

Il recente intervento di Fabrizio Corona nel programma televisivo Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti ha sollevato un polverone mediatico che va ben oltre il semplice gossip televisivo. L'ex re dei paparazzi ha deciso di alzare il tiro delle sue dichiarazioni, spostando il fulcro della sua polemica da Alfonso Signorini a una figura di ben altro peso istituzionale e societario: Marina Berlusconi. Durante l'intervista rilasciata alla trasmissione Rai, Corona ha cercato di scardinare la narrazione superficiale che lo vedeva impegnato in una banale faida personale con il direttore di Chi, rivelando invece una strategia molto più ampia che mira a colpire i vertici del sistema di comunicazione legato a Mediaset.

Caso Signorini, l’interrogatorio di Corona: “Ho più di 100 testimonianze e sono già pronte due denunce contro di lui. Ho fatto i nomi ai magistrati” - Tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso ... ilfattoquotidiano.it

Chat hard con ex concorrenti del GF? Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini: “Se non vai a letto con lui non entri al GF Vip” - Fabrizio Corona lancia accuse shock contro Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip e direttore di Chi. alfemminile.com

"Andrea Sempio pagato per l'intervista a Verissimo" Fabrizio Corona sgancia la bomba, la tv ha reso vip un indagato Tutti i dettagli >> https://buff.ly/RXmpdvG - facebook.com facebook

