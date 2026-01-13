Alle ore 21:00 all’Olimpico, la Roma affronta il Torino nella prima giornata della Coppa Italia 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, che scendono in campo per questa sfida ufficiale.

È tutto pronto all’Olimpico per il debutto stagionale della Roma in Coppa Italia 202526. I giallorossi ospitano il Torino di Marco Baroni: calcio d’inizio alle 21:00. Scelte fatte per Gian Piero Gasperini, che conferma il 3-4-2-1 per l’esordio nella competizione. Davanti a Mile Svilar la linea difensiva è composta da Ghilardi, Ziolkowski e Zeki Çelik. Sugli esterni Rensch e Wesley, in mezzo Bryan Cristante con Pisilli. Sulla trequarti Matías Soulé e Stephan El Shaarawy a supporto di Leon Bailey. Panchina profonda con opzioni di peso: tra gli altri Paulo Dybala, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Manu Koné. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa Italia, Roma-Torino: formazioni ufficiali

