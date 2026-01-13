Coppa Italia Roma-Torino | chi vince incontra l’Inter

Nell'ambito degli ottavi di finale della Coppa Italia, Roma e Torino si affrontano in una sfida decisiva. La vincente di questa partita avrà l'opportunità di incontrare l'Inter nel prossimo turno, proseguendo così il cammino nella competizione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l'obiettivo di proseguire il percorso e avvicinarsi alla finale.

Si apre il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo Roma e Torino, mentre il turno si avvia verso la definizione completa del tabellone. È già fissata l'ultima gara degli ottavi: il 27 gennaio toccherà a Fiorentina – Como, match che chiuderà il programma. Intanto, due quarti di finale sono già ufficiali: a febbraio si giocheranno Bologna – Lazio (biancocelesti qualificati dopo l'eliminazione del Milan ) e Atalanta – Juventus. Resta da definire l'ultimo incastro: per conoscere l'avversaria dei nerazzurri Inter servirà il risultato della sfida in programma questa sera.

Roma-Torino: Gasperini punta alla Coppa Italia!

