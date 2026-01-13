Coppa Italia Roma-Torino | all' Olimpico si giocano gli ottavi probabili formazioni e tv

Il 13 gennaio 2026 all’Olimpico si disputa Roma-Torino, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Le due squadre si confrontano per accedere ai quarti di finale della competizione. Di seguito, le probabili formazioni e le informazioni sulla visione in tv. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in una fase cruciale della stagione.

Roma 13 gennaio 2026 - Torna la Coppa Italia con il penultimo degli ottavi di finale, di fronte Roma e Torino per un posto tra le prime otto della competizione. In campionato la squadra granata ha già fatto lo sgambetto ai capitolini, infliggendo loro la prima sconfitta dell'era targata Gian Piero Gasperini. Ora Marco Baroni sogna il bis in quello che è stato il suo stadio lo scorso anno con i colori biancocelesti. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21 di oggi, martedì 13 gennaio 2026. La Roma arriva alla sfida sull'onda lunga della vittoria complicata ottenuta contro il Sassuolo. I neroverdi hanno messo i capitolini di fronte a tutte le loro difficoltà fin qui espresse in stagione.

