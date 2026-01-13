Convivium Renaissance evento internazionale sul vino biodinamico

Convivium Renaissance è l’evento internazionale dedicato al vino biodinamico che si terrà a Roma. Un’occasione per approfondire le pratiche, le innovazioni e le prospettive di questa filosofia di produzione vitivinicola. L’appuntamento riunisce produttori, esperti e appassionati in un contesto di confronto e divulgazione, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione del vino biodinamico nel panorama internazionale.

Arriva a Roma accoglie un appuntamento dedicato al mondo del vino biodinamico: Convivium Renaissance. L'evento, firmato Renaissance des Appellations – Italia, si terrà lunedì 19 gennaio, negli spazi di Garum - Museo della Cucina al Circo Massimo.Dalle ore 12 alle ore 19, nella Capitale si.

(Agen Food) - Roma, 08 gen. - Roma accoglie un appuntamento di rilievo assoluto per il mondo del vino e biodinamico: Convivium Renaissance, l'evento firmato Renaissance des Appellations – Italia, si terrà lunedì 19 gennaio 2026 negli spazi di Garum al Ci - facebook.com facebook

