Controlli a tappeto della Polizia | insospettabile sorpreso mentre assumeva cocaina

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli tra il centro e la stazione, con l'intervento del Reparto prevenzione crimine. Durante le operazioni, un soggetto apparentemente insospettabile è stato sorpreso mentre assumeva sostanze stupefacenti. Le attività mirano a garantire la sicurezza del territorio e a contrastare il consumo di droga in aree pubbliche, mantenendo alta l’attenzione sul rispetto della legalità.

Controlli tra centro e stazione da parte della Polizia di Stato, che ieri, lunedì, ha effettuato un'attività di sorveglianza sul territorio mediante l'arrivo del Reparto prevenzione crimine. Nell'ambito dell'attività sono state identificate oltre ottanta persone, venti già note alle forze.

