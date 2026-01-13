Continuano le proteste in Iran Trump valuta un attacco
Le proteste in Iran proseguono, evidenziando una crescente tensione sociale. Nel contesto internazionale, il governo degli Stati Uniti, guidato da Donald Trump, valuta la possibilità di intervenire militarmente. Le autorità iraniane continuano a reprimere con forza le manifestazioni, alimentando preoccupazioni per una possibile escalation. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni diplomatiche per evitare un conflitto più ampio.
Continuano le proteste anti-regime in Iran. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump valuta l’opzione di un attacco contro l’Iran in risposta alle notizie secondo cui il regime starebbe reprimendo con violenza le proteste. Continuano le proteste in Iran Non si placano le proteste in Iran contro il regime e la conseguente repressione. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Iran, proteste represse nel sangue. Trump valuta l’attacco
Leggi anche: Iran, continuano le proteste: scontri e blocco di internet. Khamenei: “Trump pensi ai suoi problemi”
Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Iran, continuano le proteste. Trump: Teheran vuole negoziare; Proteste Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. I possibili obiettivi degli Usa; In Iran continuano le proteste.
Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it
Iran, Trump isola il regime: “Dazi del 25% per chiunque ha rapporti commerciali con Teheran” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un dazio del 25% su qualsiasi paese che commerci con l'Iran, nel mezzo della violenta ... msn.com
Iran, Trump apre al negoziato ma avverte: “Possiamo agire prima”. Proteste e repressione continuano - Donald Trump afferma che la leadership iraniana avrebbe chiesto di negoziare dopo le minacce di un’azione militare statunitense, mentre la Repubblica Islamica ... pupia.tv
Continuano le proteste in Iran. Cosa potrebbe accadere?
Continuano le proteste in Iran con Trump che annuncia: “regime è pronto a negoziare”. Quali scenari in campo e come risponde la propaganda choc di Teheran. Articolo completo https://www.ilsussidiario.net/news/iran-trump-regime-vuole-negoziare-ayatollah - facebook.com facebook
Continuano nel Paese enormi proteste contro il regime di Khamenei, in risposta la repressione è sempre più violenta. La polizia alle famiglie: «Tenete i vostri figli lontani dalle rivolte» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.