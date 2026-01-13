Continuano le proteste in Iran Trump valuta un attacco

Le proteste in Iran proseguono, evidenziando una crescente tensione sociale. Nel contesto internazionale, il governo degli Stati Uniti, guidato da Donald Trump, valuta la possibilità di intervenire militarmente. Le autorità iraniane continuano a reprimere con forza le manifestazioni, alimentando preoccupazioni per una possibile escalation. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni diplomatiche per evitare un conflitto più ampio.

Continuano le proteste anti-regime in Iran. Nel frattempo, il presidente americano Donald Trump valuta l’opzione di un attacco contro l’Iran in risposta alle notizie secondo cui il regime starebbe reprimendo con violenza le proteste. Continuano le proteste in Iran Non si placano le proteste in Iran contro il regime e la conseguente repressione. Secondo quanto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

