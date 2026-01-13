Conte si becca due giornate nessuna squalifica esemplare come volevano gli arbitri | tornerà contro la Juventus

Antonio Conte è stato sanzionato con due giornate di squalifica e potrà tornare in panchina in occasione della prossima partita contro la Juventus. La decisione non prevede un'ammenda o una squalifica più lunga, come richiesto dagli arbitri. La sua presenza sarà determinante nel match, che si preannuncia importante per la classifica della squadra.

Conte si becca due giornate, nessuna squalifica esemplare: tornerà contro la Juventus Nessuna squalifica esemplare come avevano chiesto gli arbitri. Conte se la cava con due giornate, salta Parma (il recupero di domani) e Sassuolo. Giocherà contro la Juventus allo Stadium (sarà fischiato?) Ecco il referto del giudice Mastrandrea. SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00 CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

