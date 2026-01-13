Conte rischio due turni di stop | attesa per il verdetto

In casa Napoli si attende con pazienza il verdetto riguardante Antonio Conte, che potrebbe comportare due turni di squalifica. La decisione sarà determinante per il futuro immediato della squadra e per l’allenatore. La situazione resta sotto osservazione, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi ufficiali. Resta da capire quale sarà l’esito e come influenzerà la rosa nelle prossime partite.

È una giornata di attesa e tensione in casa Napoli, con lo sguardo rivolto alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte, rischio due turni di stop: attesa per il verdetto Leggi anche: Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop Leggi anche: Conte espulso a San Siro: rischio due turni di stop Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri; Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop; Conte verso la squalifica | rischio due turni di stop; Conte espulso, arriverà la squalifica: la possibile sanzione. Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop - Conte verso la squalifica: rischio due turni di stop Potrebbero essere due le giornate di stop per Antonio Conte. forzazzurri.net

Napoli, quanti turni di squalifica rischia Conte dopo il rosso di Milano - La squadra azzurra a caccia di continuità contro Parma e Sassuolo, con il tecnico che aspetta la sentenza del giudice ... corrieredellosport.it

Napoli, Conte maxi squalifica in arrivo dopo la reazione al rigore contro l’Inter? Ecco cosa filtra sulla decisione del Giudice Sportivo - Ecco cosa filtra sulla decisione del Giudice Sportivo La vibrante sfida di San Siro tra Inter e Napoli lascia strasci ... calcionews24.com

Conte, Landini ed Elly lanciano la campagna del No gridando al rischio autoritario. Ma il pericolo peggiore lo corre la capa del Pd: lei insegue il massimalismo per paura di M5s e Cgil, però nel partito crescono le voci per il Sì. x.com

Conte, Landini ed Elly lanciano la campagna del No gridando al rischio autoritario. Ma il pericolo peggiore lo corre la capa del Pd: lei insegue il massimalismo per paura di M5s e Cgil, però nel partito crescono le voci per il Sì. E se passa la riforma arriva il cont - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.