Conte rischio due turni di stop | attesa per il verdetto

In casa Napoli si attende con pazienza il verdetto riguardante Antonio Conte, che potrebbe comportare due turni di squalifica. La decisione sarà determinante per il futuro immediato della squadra e per l’allenatore. La situazione resta sotto osservazione, mentre tifosi e addetti ai lavori seguono con attenzione gli sviluppi ufficiali. Resta da capire quale sarà l’esito e come influenzerà la rosa nelle prossime partite.

È una giornata di attesa e tensione in casa Napoli, con lo sguardo rivolto alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

