Conte ha lavato i panni sporchi davanti a tutti Non accompagno un morto il suo Napoli gioca a petto in fuori

In un contesto in cui le parole degli allenatori assumono un ruolo chiave, le dichiarazioni di Conte e gli atteggiamenti di Chivu e Allegri riflettono la solidità e la determinazione delle loro squadre. Il Corriere della Sera analizza come la comunicazione e i comportamenti degli allenatori contribuiscano a rafforzare la competitività del campionato e a trasmettere un’immagine di stabilità e serietà nel mondo del calcio.

Conte ma anche Chivu e Allegri. Il Corsera analizza la forza scudetto anche nell'analisi della comunicazione e dei comportamenti degli allenatori. Scrive così Paolo Tomaselli: L'empa­tico Chivu, con vene rivo­lu­zio­na­rie. Il grande Out­si­der Conte, con le vene che si gon­fiano. Il grande Con­ser­va­tore Alle­gri, con la vena che si secca con le medio-pic­cole. Lo scu­detto «è allar­gato a 4-5 squa­dre» come dice il romeno capo­classe, per­ché ci sono anche Roma e Juve. Ma i recu­peri delle par­tite sal­tate per la Super­coppa pos­sono siste­mare la clas­si­fica in modo più chiaro. E i riflet­tori restano su Inter, Napoli e Milan.

