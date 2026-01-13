Conte ha lavato i panni sporchi davanti a tutti Non accompagno un morto il suo Napoli gioca a petto in fuori
In un contesto in cui le parole degli allenatori assumono un ruolo chiave, le dichiarazioni di Conte e gli atteggiamenti di Chivu e Allegri riflettono la solidità e la determinazione delle loro squadre. Il Corriere della Sera analizza come la comunicazione e i comportamenti degli allenatori contribuiscano a rafforzare la competitività del campionato e a trasmettere un’immagine di stabilità e serietà nel mondo del calcio.
Conte ma anche Chivu e Allegri. Il Corsera analizza la forza scudetto anche nell’analisi della comunicazione e dei comportamenti degli allenatori. Scrive così Paolo Tomaselli: L’empatico Chivu, con vene rivoluzionarie. Il grande Outsider Conte, con le vene che si gonfiano. Il grande Conservatore Allegri, con la vena che si secca con le medio-piccole. Lo scudetto «è allargato a 4-5 squadre» come dice il romeno capoclasse, perché ci sono anche Roma e Juve. Ma i recuperi delle partite saltate per la Supercoppa possono sistemare la classifica in modo più chiaro. E i riflettori restano su Inter, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conte ha lavato i panni sporchi davanti a tutti («Non accompagno un morto»), il suo Napoli gioca a petto in fuori.
