Conte | Dottrina Meloni-Tajani è in piena consonanza con quella statunitense
L’affermazione del ministro Tajani mette in luce una percepita somiglianza tra la dottrina Meloni-Tajani e quella statunitense, sollevando alcune considerazioni sul grado di coerenza e trasparenza nelle posizioni adottate. La questione riguarda principalmente le affinità di approccio e linea politica, e invita a riflettere sulle implicazioni di tale consonanza nel contesto internazionale e nazionale.
(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2026 "Ci preoccupa fortemente, signor ministro Tajani, la dottrina Meloni-Tajani perché è in piena consonanza con quella degli Stati Uniti ed è condita, ed è questa la differenza, da una maggiore ipocrisia". Lo ha affermato il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nell'Aula della Camera, nel dibattito sull'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui più recenti sviluppi della situazione in Venezuela. "Per il governo italiano il diritto internazionale vale fino ad un certo punto: non vale per il caso Almasri, non vale per il genocidio della popolazione palestinese a Gaza e adesso non vale per il blitz militare americano in Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giuseppe Conte. . Venezuela, il mio intervento oggi alla Camera dei deputati - facebook.com facebook
