Conte a rischio squalifica anche con la Juventus | gli arbitri ne chiedono una condanna esemplare

L'eventuale squalifica di Antonio Conte, anche in caso di trasferimento alla Juventus, è al centro dell'attenzione. Gli arbitri chiedono una condanna esemplare, evidenziando l'importanza di mantenere il rispetto delle regole nel calcio. La questione solleva discussioni sulla gestione delle sanzioni e sulla coerenza delle decisioni disciplinari, coinvolgendo figure di rilievo nel panorama calcistico italiano.

dopo lo sfogo di Inter Napoli. Il mondo arbitrale italiano sta attraversando una delle fasi più turbolente della sua storia recente, tra caos istituzionale e feroci polemiche sul campo. Mentre l’AIA trema per la squalifica di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi — che apre lo spettro di un possibile commissariamento — il post-partita di Inter-Napoli ha acceso una miccia che coinvolge direttamente Antonio Conte. Il caso Conte: furia dei vertici e rischio squalifica. Nonostante il pareggio per 2-2 a San Siro, l’attenzione si è spostata tutta sull’operato di Daniele Doveri, promosso a pieni voti dai vertici arbitrali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

