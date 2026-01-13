Consiglieri speciali del presidente Giani ripescato Merlotti

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha recentemente annunciato due nuove nomine come consiglieri speciali. Tra le figure designate figura anche Merlotti, ripescato tra i collaboratori di rilievo. Queste nomine mirano a rafforzare il supporto alle strategie regionali, garantendo un contributo competente e qualificato ai progetti in corso. La scelta dei consiglieri speciali rappresenta un passo importante per l’amministrazione nella definizione delle priorità politiche e operative.

Sono due le nuove nomine a consigliere speciale che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha formalizzato negli ultimi giorni.Il presidente ha confermato per il secondo mandato Tommaso Triberti, con delega alle politiche per la montagna. A Triberti, sindaco di Marradi, sono state.

Il presidente della Regione ha formalizzato le nomine di Tommaso Triberti, già consigliere speciale nello scorso mandato, e Fausto Merlotti

L'incarico dopo la beffa dell'elezione mancata malgrado avesse vinto il collegio.

