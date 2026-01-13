Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese | Avversario nettamente più forte Il rigore subito ci ha fatto rosicare un po’…Regola rivedibile

Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, Etrit Audero ha commentato l'incontro in conferenza stampa. L’estremo difensore ha sottolineato la differenza di livello tra le due squadre e ha commentato il rigore subito, ritenendolo discutibile. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla prestazione e sulla dinamica della gara, evidenziando le difficoltà incontrate e le proprie impressioni sulla regola applicata.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.