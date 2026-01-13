Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese | Avversario nettamente più forte Il rigore subito ci ha fatto rosicare un po’…Regola rivedibile

Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, Etrit Audero ha commentato l'incontro in conferenza stampa. L’estremo difensore ha sottolineato la differenza di livello tra le due squadre e ha commentato il rigore subito, ritenendolo discutibile. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla prestazione e sulla dinamica della gara, evidenziando le difficoltà incontrate e le proprie impressioni sulla regola applicata.

di Marco Baridon Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese: le sue dichiarazioni dopo il match della 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Emil Audero ha parlato dopo Juve Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Stasera è stata particolare, primo tempo finisce 3-0 dopo un autogol fortuito e uno su un rigore rosicando un po’, perché ero riuscito a pararlo ma nella respinta non mi è andata bene. Il secondo nasce da una ripartenza in cui potevamo gestire meglio il contropiede. Sotto di 3-0 il primo tempo la partita va in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

