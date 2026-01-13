Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese | Avversario nettamente più forte Il rigore subito ci ha fatto rosicare un po’…Regola rivedibile
Dopo la partita tra Juventus e Cremonese, Etrit Audero ha commentato l'incontro in conferenza stampa. L’estremo difensore ha sottolineato la differenza di livello tra le due squadre e ha commentato il rigore subito, ritenendolo discutibile. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla prestazione e sulla dinamica della gara, evidenziando le difficoltà incontrate e le proprie impressioni sulla regola applicata.
di Marco Baridon Conferenza stampa Audero post Juve Cremonese: le sue dichiarazioni dopo il match della 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Emil Audero ha parlato dopo Juve Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «Stasera è stata particolare, primo tempo finisce 3-0 dopo un autogol fortuito e uno su un rigore rosicando un po’, perché ero riuscito a pararlo ma nella respinta non mi è andata bene. Il secondo nasce da una ripartenza in cui potevamo gestire meglio il contropiede. Sotto di 3-0 il primo tempo la partita va in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Knutsen post Bodo Glimt Juve: «La Juve ha meritato, è la squadra che ci ha messo più in difficoltà. Secondo rigore per noi? Non c’era»
Leggi anche: Conferenza stampa Nicola post Cremonese Juve: «Infastidito a fine partita per non aver pareggiato. Ci abbiamo creduto»
Cremonese, Audero: "Punto prezioso, mai facile qui a Roma" - "Si, è stata una bella partita a livello di intensità e di applicazione da parte nostra. tuttomercatoweb.com
Durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno della scorsa settimana, Giorgia Meloni è tornata a parlare del Piano casa su cui il governo sta lavorando. Un’iniziativa annunciata già la scorsa estate e poi scomparsa per mesi dal dibattito pubblico, tra - facebook.com facebook
#Allegri in conferenza stampa: “Punto guadagnato o due persi È un punto fatto” #MilanPress x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.