Confcommercio Lecco nuovi corsi nel 2026 | AI cucina e rimborsi anche ai dipendenti
Confcommercio Lecco annuncia l’offerta formativa per il 2026, con oltre cento corsi tra presenza e online. Tra le novità, i dipendenti delle aziende associate agli enti bilaterali potranno richiedere direttamente il rimborso per i percorsi di formazione. Le proposte includono corsi su intelligenza artificiale, cucina e altre tematiche, offrendo opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale per aziende e lavoratori della zona.
Un catalogo ricco cont oltre cento in presenza, una maxi disponibilità di percorsi online e una grande novità: dal 2026 anche i dipendenti delle aziende iscritte agli enti bilaterali potranno richiedere direttamente il rimborso per la formazione. È questo il quadro emerso dalla conferenza stampa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Confcommercio Lecco lancia 137 corsi nel 2026: AI, cucina e rimborsi anche ai dipendenti
Leggi anche: Livorno | Offerta formativa scolastica, dai nuovi indirizzi al Nautico ai corsi serali all'Orlando: le richieste per l'anno 2026-2027
È sfida anche sui saldi. Lecco prepara il sorpasso: Possiamo battere Como; Essere imprenditori ai tempi dell’Intelligenza Artificiale; Lotteria dei commercianti a Calolzio: estratti i biglietti vincenti; Confcommercio Lecco. Al via il corso di spagnolo livello base.
Sicurezza sul lavoro, al via i nuovi corsi Confcommercio Bergamo - Confcommercio Bergamo affianca gli imprenditori per assolvere gli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alla luce delle nuove disposizioni del recente accordo, ... bergamonews.it
Leggermente inaugura il 2026 con Fabio Geda: appuntamento il 14 gennaio in Confcommercio Lecco lecconotizie.com/cultura/lecco-… via @Lecco Notizie x.com
CULTURA - Leggermente inaugura il 2026 con Fabio Geda: appuntamento il 14 gennaio in Confcommercio Lecco https://lecconotizie.com/cultura/lecco-cultura/leggermente-inaugura-il-2026-con-fabio-geda-appuntamento-il-14-gennaio-in-confcommercio-lec - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.