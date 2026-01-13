Confcommercio Lecco nuovi corsi nel 2026 | AI cucina e rimborsi anche ai dipendenti

Confcommercio Lecco annuncia l’offerta formativa per il 2026, con oltre cento corsi tra presenza e online. Tra le novità, i dipendenti delle aziende associate agli enti bilaterali potranno richiedere direttamente il rimborso per i percorsi di formazione. Le proposte includono corsi su intelligenza artificiale, cucina e altre tematiche, offrendo opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale per aziende e lavoratori della zona.

